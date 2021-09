Serie B, risultati 6a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Che carattere il Brescia di mister Inzaghi! Sotto di due reti ad Ascoli al minuto 23 (Dionisi e Felicioli), con Cistana, Chancellor e Pajac (su rigore) riesce a ribaltare il risultato e aggiudicarsi il big match di giornata. Fondamentali nella rimonta per 3-2 Palacio e Moreo.

Sbanca Cittadella il Lecce di Baroni: Coda, Okwonkwo, Di Mariano i protagonisti del 2-1 per i salentini.

Continua il magic moment di Lapadula. E’ grazie all’ex Milan, infatti, che il Benevento acciuffa il pareggio a Como dopo che Cerri, su rigore, aveva firmato il vantaggio dei lariani: 1-1.

Trema il Monza che va sotto con il Pordenone ma poi ribalta il punteggio si impone per 3-1.

Pareggio senza reti in Reggina-Frosinone 0-0.

Nell’ultima gara del sabato della 6a giornata della Serie B 2021/2022 il derby calabrese Cosenza-Crotonte termina 1-0 con rete su punizione di Carraro.

Di seguito tutti i risultati della 6a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni…





Continua a leggere su footstats.it