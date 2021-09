Serie A, risultati 5a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Viaggio a punteggio pieno il Napoli di Spalletti che contro la Sampdoria centra la quinta vittoria di fila in campionato.

A Genova finisce 4-0 per gli azzurri con Osimhen autore di una doppietta (di Fabian Ruiz e Zielinski le altre marcature).

Alle spalle di Insigne e compagni si piazzano le due milanesi. L’Inter, dopo essere andata in svantaggio, sbanca Firenze. Il Milan, dopo aver faticato un tempo, ha la meglio sul Venezia.

Da segnalare la prima vittoria in campionato della Juventus, 3-2, con protagonisti e tanto attesi Chieda e De Ligt.

L’Atalanta ha la meglio sul Sassuolo grazie agli esterni Gosens e Zappacosta.

Finiscono in pareggio Bologna-Genoa, Salernitana-Verona e Torino-Lazio.

L’Empoli, nel giorno della 50esima panchina di Andreazzoli in Serie A, per la prima volta vince a Cagliari nel massimo torneo.

