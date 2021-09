Serie B, risultati 4a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Scoppia il terzetto di squadre che era in vetta alla classifica di Serie B dopo i risultati della 4a giornata.

Nell’anticipo del venerdì, infatti, il Brescia dopo essersi portato sul 2-0 viene raggiunto dal Crotone sul 2-2 (doppietta di Mulattieri) e dopo tre successi di fila la squadra di Inzaghi è costretta ad accontentarsi di un segno X.

Questo pomeriggio ne approfitta soltanto il Pisa.

Perché l’Ascoli cade sul proprio terreno sotto i colpi di un Benevento trascinato da Sau e Insigne: 2-0 per i giallorossi l’esito del match. Mentre i toscani sbancano Vicenza per 3-1 e si portano a quota 12 in graduatoria.

Irraggiungibili da chiunque. Almeno per questo turno.

Vince il Frosinone, 2-0 sul Como, grazie a Garritano e Rohden.

Spettacolare 3-2 in Lecce-Alessandria. Pugliesi che acciuffano il pareggio soltanto all’88’ con Rodriguez e al sesto minuto di recupero con Coda firmano il sorpasso ai danni dei Grigi.

Il 96’ è fatale,…





