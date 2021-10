Serie A, risultati 9a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

La Roma di Mourinho rallenta il Napoli dell’ex Spalletti.

All’Olimpico, nel big match delle ore 18, finisce a reti inviolate il derby del Sole. Risultato che nella capitale non si vedeva dalla 19esima giornata 1979/1980. Insomma, quaranta anni fa…

Da cardiopalma la partita del Milan a Bologna. In vantaggio di due reti al 35’ del primo tempo, poi di due uomini in avvio di ripresa, i rossoneri si fanno raggiungere nel punteggio prima di trovare il 3-2 con Bennacer e il 4-2 con Ibrahimovic (che aveva firmato l’autorete dell’1-2).

Un successo che però permette a Pioli di festeggiare al meglio le 100 panchine da coach rossonero in tutte le competizioni, raggiungendo il Napoli in vetta alla classifica della Serie A 2021/2022.

Finisce 1-1 il derby d’Italia Inter-Juventus. Nerazzurri in vantaggio con Dzeko approfittando di una Vecchia Signora in dieci per l’infortunio patito da Bernardeschi. Bianconeri che trovano il pareggio all’89’…





Continua a leggere su footstats.it