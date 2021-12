Globe Soccer Awards 2021 in diretta su Eleven Sports

La cerimonia organizzata in collaborazione con il Dubai Sports Council verrà trasmessa da ELEVEN SPORTS. In nomination l’Italia come miglior squadra nazionale, Donnarumma, Chiellini, Bonucci e il ct Mancini. Per il miglior giocatore è sfida tra Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e Lewandowski.

La 12esima edizione Globe Soccer Awards, in programma negli Emirati Arabi Uniti il prossimo 27 dicembre alle 16.30, sarà trasmessa in diretta da ELEVEN SPORTS con commento in italiano.

Come ormai tradizione il Dubai Sports Council riceverà le stelle del football mondiale presso l’Al Wasl Plaza. Tantissime le stelle presenti in un’anticipazione del mondiale 2022 che si svolgerà tra un anno proprio a Dubai.

Saranno 14 le categorie degli Awards con diversi italiani in lizza per un premio. In particolare, la Nazionale Azzurra sfiderà Argentina, Brasile, Francia e Marocco per il titolo di miglior squadra nazionale. L’eco dell’Europeo vinto dagli azzurri è ancora fortissimo e così Donnarumma è in nomination come miglior portiere, Bonucci e Chiellini come miglior difensore e il ct Mancini come migl ior allenatore. Da segnalare per la prima volta anche il titolo per il Best Women’s Club Of The Year, accanto al Best Women’s Player of the Year Award, già riservato alle calciatrici, a dimostrazione della grande attenzione verso gli sport femminili a livello globale.

Nelle candidature agli Awards sono presenti tanti soliti noti, vincitori dei grandi titoli europei o sudamericani. Per il titolo di miglior giocatore Lewandowski potrà sfidare nuovamente Messi dopo la bessa subita con l’assegnazione del Pallone d’Oro al talento argentino. A competere con loro anche Ronaldo, Mbappé, Neymar e Salah per il più atteso di tanti riconoscimenti per niente scontati.

Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia, ha dichiarato: “La cerimonia dei Globe Soccer Awards sarà un momento di grande celebrazione dedicata al mondo del calcio al quale Eleven ha sempre prestato grande attenzione a livello nazionale ed internazionale. Siamo felici di trasmettere questo evento per regalare a tutti gli appassionati un momento emozionante dove ognuno di noi, collegandosi alla nostra piattaforma, potrà immergersi nella spettacolare cornice di Dubai Expo 2020 per fare ancora una volta il tifo per l’Italia e i nostri campioni”.