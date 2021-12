Robur, per il DS Perinetti e Strano rescissione con il Siena

Nelle ore precedenti al Natale, l’Acn Siena 1904 srl ha comunicato che è in corso di definizione la rescissione del contratto del Direttore sportivo Giorgio Perinetti e dell’assistente Ds Pierfrancesco Strano.

Nel contempo, alla luce dei risultati sportivi negativi maturati negli ultimi mesi dalla squadra bianconera, si è tenuta una riunione della proprietà (Noah Investments Holding srl) con la dirigenza della Società del Siena Calcio.

Nel lungo confronto, sono state affrontate nel dettaglio tutte le problematiche culminate nelle sei sconfitte consecutive che, al momento, posizionano la Robur al tredicesimo posto in classifica. Nel corso della riunione, il Vice Presidente Alessandro Belli e il Direttore Generale Andrea Bellandi hanno consegnato nelle mani del presidente Armen Gazaryan le lettere di dimissioni che saranno formalizzate nel corso del prossimo Consiglio di amministrazione in programma il 28 dicembre 2021. Belli e Bellandi hanno motivato la rinuncia agli incarichi all’indomani della frattura insanabile tra la proprietà ed il Ds Giorgio Perinetti – il quale è stato al centro di tutta l’operazione sportiva promossa in estate dagli stessi vice presidente e direttore generale – e la nascita di un nuovo progetto strategico in termini dirigenziali e agonistici coerente con le attuali scelte della Noah Investments Holding srl.

I nuovi dirigenti

Al termine della riunione, il presidente dell’Acn Siena 1904 srl Armen Gazaryan, ha nominato i nuovi dirigenti. Direttore generale è stato designato il dottore Marco Trabucchi mentre nuovo Direttore sportivo è stato incaricato il signor Giuseppe Cannella. Inoltre la Società Infinet srl è stata confermata nel ruolo di advisor della Noah Investments Holding srl.