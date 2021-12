Prime Video svela il teaser trailer della docu-serie Amazon Exclusive SIMEONE. Vivere Partita dopo Partita

Prime Video ha svelato il teaser trailer di SIMEONE. Vivere Partita dopo Partita, la docu-serie Amazon Exclusive dedicata alla carriera di Diego Pablo Simeone. I sei episodi da 40 minuti ciascuno saranno disponibili in esclusiva su Prime Video nel 2022 in tutto il mondo, ad eccezione di India, Giappone e Cina.

In trent’anni di carriera da giocatore e allenatore, Diego Pablo Simeone ha creato una modalità di intendere il calcio unica e riconoscibile a livello mondiale. Il “Cholismo” rappresenta una filosofia e una strategia di gioco, un insieme di valori e strumenti che Simeone ha raccolto nel corso della sua carriera, basati su osservazione, duro lavoro e sul superamento delle difficoltà, elementi appresi dalle vittorie e, soprattutto, dalle sconfitte. La docu-serie segue Simeone durante la stagione 2020-21 in veste di allenatore dell’Atlético Madrid e svela il segreto di un successo che lo ha fatto passare alla storia del calcio.

SIMEONE. Vivere Partita dopo Partita è una produzione TBS e Wakai Sports in collaborazione con Atleti Studios in esclusiva per Prime Video, che vede come executive producer David Quintana e Toni Muñoz.