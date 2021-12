Serie A, risultati 19a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

L’Inter termina il girone d’andata a 46 punti, cinque in più della passata stagione, quando furono 41.

Gli ultimi tre arrivano con la vittoria di misura, 1-0, sul Torino. Decide il match Dumfries.

Gira a quota 42 il Milan che a Empoli viene a capo di una partita complicata imponendosi per 4-2.

Come la passata stagione lo Spezia conquista il Maradona di Napoli, 0-1, stavolta agli azzurri è fatale un autogol di Juan Jesus.

E’ 0-0 Genoa-Atalanta, nonostante le numerose occasioni avute dagli ospiti.

Altri punti rosicchiati pertanto dalla Juventus alle dirette concorrenti nella corsa alla zona Champions League. I bianconeri superano il Cagliari per 2-0 (con Bernardeschi che ritrova il gol dopo oltre un anno di digiuno) e adesso sono a meno quattro dall’obiettivo minimo stagionale.

Perdono terreno la Fiorentina, 1-1 a Verona, e la Roma, 1-1 in casa con la Sampdoria.

La Lazio passa a Venezia, l’ultima vittoria nel giugno del 1947, per 3-1.

