Da Babbo Natale la borraccia di Toscana Energia

La gara Pistoiese – Lucchese che si è disputata ieri allo Stadio Comunale “Marcello Melani” di Pistoia, ha avuto un simpatico e significativo prologo. Prima del fischio di inizio è andata in scena una iniziativa molto applaudita dal pubblico, targata Us Pistoiese 1921 e Toscana Energia. Le giovani calciatrici della squadra femminile e i ragazzi delle giovanili hanno ricevuto in dono nientemeno che dalle mani di “Babbo Natale”, la “borraccia del centenario”, un gadget realizzato in collaborazione con Toscana Energia per la felicità della nostra preziosa “cantera”.