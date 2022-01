Serie A, risultati 20a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Giornata, la prima di questo 2022, segnata dal Covid e dall’intervento delle Asl.

Non disputate quattro delle dieci partite in programma: Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia.

Ma le sei andate in scena non hanno certo lesinato risultati a sorpresa.

A cominciare dal successo del Cagliari sulla Sampdoria. I rossoblù in tutto il girone d’andata avevano vinto un unico match, proprio quello contro i blucerchiati. Un bis, il 2-1 frutto dei centri di Deiola e Pavoletti dopo il vantaggio di Gabbiadini (a rete per la sesta giornata di fila), a dir poco pesante nella corsa salvezza.

L’Hellas Verona ha festeggiato nel migliore dei modi la millesima partita in Serie A. Nonostante una formazione rimaneggiata ha superato per 2-1 lo Spezia al Picco grazie a una doppietta di Caprari. Questo lo score dei gialloblù nella classifica all time di Serie A dopo 1.000 gare: 264 vittorie, 330 pareggi, 406 sconfitte, 1.054 gol fatti e 1.363 reti…





