Ecco la Panini Digital Collection Serie C

Presentata nella sede della Lega Pro la Panini Digital Collection Serie C.La conferenza stampa congiunta con AIC e Panini, presentata dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha visto la presenza di numerosi ospiti, a partire dal padrone di casa Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ad Umberto Calcagno, Presidente di AIC, al Direttore Mercato Italia Panini, Antonio Allegra, al campione del mondo Gianluca Zambrotta.Collegati da remoto tre protagonisti dei tre gironi del campionato di Lega Pro: Simone Andrea Ganz, attaccante del Lecco, Tommaso Berti, centrocampista del Cesena, e Luca Moro, attaccante del Catania.

Un evento per ribadire quanto sia importante l’album Panini nell’immaginario degli appassionati e come hanno aderito anche quelli di Serie C, oltre ai collezionisti.



“Per la Lega Pro è motivo di orgoglio il successo dell’album Panini in cui per la prima volta sono riprodotte le figurine di tutti i nostri…