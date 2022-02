La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare che i genitori dei giovani calciatori tesserati per la US PISTOIESE 1921 potranno d’ora in poi avere accesso gratuito alle partite casalinghe in cui sono impegnate le giovanili arancioni. Si terrà conto della capienza della struttura, anche in relazione alle norme anti Covid -19, e infine si confida nel senso civico del pubblico interessato ai vari eventi della “cantera orange”.