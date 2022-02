Serie A, risultati 25a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sorpasso in vetta alla classifica di Serie A.

Ma non da parte del Napoli, bensì del Milan…

Perché l’attesa sfida del Maradona – San Paolo finisce 1-1. Azzurri in vantaggio con Insigne su calcio di rigore e Inter che trova il pareggio col solito Dzeko.

Ne approfitta pertanto il Diavolo che nel lunch match contro la Sampdoria dell’ex Giampaolo si impone per 1-0 grazie a un centro di Rafael Leao su assist di Maignan… sì, proprio il portiere arrivato per sostituire Donnarumma.

Ma il Biscione deve sempre recuperare la trasferta di Bologna e potenzialmente potrebbe riconquistare il primo posto in graduatoria.

E’ pareggio per 1-1 in Atalanta-Juventus. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 i nerazzurri si portavano in vantaggio con una prodezza balistica di Malinovskyi. In avvio di recupero arriva il pareggio bianconero con Danilo sugli sviluppi di un corner.

Non c’è storia in Lazio-Bologna: 3-0 per i biancocelesti con doppietta…





Continua a leggere su footstats.it