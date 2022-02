Serie B, risultati 22a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

La giornata di Parma e Monza.

Le due big hanno la meglio con un poker rispettivamente su Pordenone e Spal.

I gialloblù dopo essere andati in svantaggio ribaltano il match con Pandev, Man, Vazquez, Benedyczak e vincono per 4-1.

Dando uno sguardo alle statistiche l’ultima volta che il Parma aveva segnato 4 gol al Tardini in Serie B il calendario segnava la data del 18 novembre 2017, 4-0 sull’Ascoli.

Non ha avuto storia, invece, Monza-Spal con i brianzoli capaci di imporsi per 4-0: Mota Carvalho, Sampirisi, Ramirez e Colpani.

Ancora un’occasione persa per l’ex capolista Pisa che all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani non va oltre lo 0-0 con la Ternana del livornese Lucarelli sprecando anche un calcio di rigore con Torregrossa (colpisce il legno della porta difesa da Iannarilli).

Cremonese corsara al Tombolato di Cittadella, 2-0.

Mentre la sfida salvezza Vicenza-Cosenza finisce 0-0 con un rigore concesso al 90’ agli ospiti ma poi revocato…





