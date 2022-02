Serie B, risultati 21a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Soltanto 6 gol e 1 vittoria nei primi 5 match della 21a giornata di Serie B 2021/2022.

Fra l’altro nel corso delle riprese non sono arrivate reti e anche i due rigori calciati non hanno avuto esito positivo.

La capolista Lecce non va oltre l’1-1 a Como. I giallorossi erano andati in svantaggio per la rete di Cerri su calcio di rigore, ma trovavano il pareggio con Listowski prima dell’intervallo. A quattro minuti dal triplice fischio finale Coda falliva un penalty stampando il pallone sul palo difeso da Facchin.

Non fallivano, invece, dal dischetto degli undici metri l’ex Marconi e il neo arrivato Torregrossa in Alessandria-Pisa 1-1.

Risultato ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, in Benevento-Parma, Cosenza-Brescia e Crotone-Cittadella.

L’unica squadra a vincere, per il momento, è stata la Ternana, 2-0 sulla Reggina nei primi minuti di gioco grazie a Pettinari e Palumbo. Da segnalare, anche in questo match, una massima punizione fallita: da Partipilo…





