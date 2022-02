Live testuale Ancona Vs Pistoiese

Tra poco in diretta dallo Stadio “del Conero”: Ancona – Pistoiese!

Arbitra la gara il signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Ancona: Avella, Di Renzo, Iannoni, Iotti, Delcarro, Rolfini, Moretti, Faggioli, Masetti, Papa, Noce.

Pistoiese: Seculin, Sottini, Venturini Moretti, Mezzoni, Suciu, Paolini Marcucci, Di Massimo, Vano, Pertica.

2′ Pistoiese in vantaggio! Vano ruba un pallone su una ripartenza. Palla a Suciu che verticalizza per Di Massimo che calcia, un difensore respinge ma Vano recupera la sfera in piena area e segna! 0-1

5′ replica Ancona con una cannonata di Iannoni che va alta.

Ammonito Sottini.

Ancona molto aggressiva e arancioni a difendere.

11′ gran conclusione di Rolfini fuori.

27′ Bocic entra per Di Massimo che esce per problemi muscolari.

Ammonito Pertica.

33′ su assist di Paolini Vano sulla linea di porta non può girare a rete perché la sfera è irraggiungibile.

39′ Rigore per la Pistoiese! Atterramento di Paolini. Trasforma Vano. 0-2

43′ Rigore per l’Ancona: batte Moretti. Para Seculin. Si resta sullo 0-2.

Primo Tempo: 0-2.

SECONDO TEMPO

3′ Pistoiese ancora in goal con Vano di testa su assist di Moretti. 0-3

14′ palla in area Del Sole che calcia alto da ottima posizione.

Il resto della gara vede gli inutili assalti dell’Ancona ma la Pistoiese chiude i varchi e riparte con ottimo palleggio.

Nel finale si erge a baluardo Seculin che neutralizza senza affanni gli sporadici tiri che arrivano dalle sue parti.

Dopo 5′ di recupero c’è il triplice fischio. La Pistoiese trionfa: risultato finale 0-3.