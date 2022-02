Serie B, risultati 23a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

C’è una nuova capolista in Serie B.

La Cremonese supera il Parma per 3-1 con le reti di Baez, Gondo, Zanimacchia (di Simy la rete della bandiera gialloblù) e scavalca il Lecce che giocherà domani sul campo dell’Alessandria.

Non va oltre il pareggio per 2-2 il Pisa con il Vicenza. Ma i nerazzurri recriminano per le numerose occasioni mancate nel secondo tempo e i biancorossi per aver dilapido un vantaggio di due centri.

Di rigore il successo del Monza sul campo della Ternana: 1-0 con Valoti man of the match.

Perugia corsaro a Cosenza per 2-1, Matos e D’Urso i bomber del Grifone, mentre Camporese dimezza lo svantaggio dei padroni di casa.

E’ sufficiente la rete di Beretta dopo tre minuti di gioco per decidere Pordenone-Cittadella 0-1.

Di seguito tutti i risultati della 23a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19 e 20 febbraio…





