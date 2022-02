Presentato il nuovo presidente della Us, Giancarlo Iacoviello. Con lui anche il consigliere di HA, Spinicci

Si è svolta ieri nel tardo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente della Us Pistoiese 1921, il dottor Giancarlo Iacoviello e del nuovo consigliere della Holding Arancione, l’avvocato Federico Spinicci. Si è trattato del primo incontro pubblico dei due dirigenti in questa veste, alla presenza dell’amministratore delegato del club, Avv. Alessandro Gammieri.

Ciò in relazione a quanto fu deciso lo scorso 2 Febbraio nel corso dell’Assemblea dei soci della Holding Arancione in cui fu stabilito che l’azionista di maggioranza, Stefan Lehmann, fosse nominato nella carica di presidente del cda della Holding Arancione e che il medesimo fosse composto anche dall’amministratore delegato, Avv. Alessandro Gammieri e dal consigliere Avv. Federico Spinicci.

Sempre l’assemblea dei soci Holding stabilì all’unanimità che nel cda della controllata Us Pistoiese 1921 srl, il Dott. Giancarlo Iacoviello assumesse la carica di presidente del consiglio di amministrazione, l’Avv. Alessandro Gammieri quella di amministratore delegato, Stefan Lehmann. quella di consigliere.

Molti ed interessanti i punti toccati nell’incontro con i giornalisti, tra cui è spiccata la determinazione di Iacoviello e Spinicci i quali si sono dichiarati oltreche entusiasti dell’investitura anche a completa disposizione della Pistoiese e della città e la soddisfazione di Gammieri per poter avere al proprio fianco personaggi di spicco e di provata competenza e affidabilità.

L’approccio di carattere aziendale del nuovo corso arancione è stato elogiato da Iacoviello e Spinicci, i quali hanno sottolineato che la loro investitura valorizza il ruolo dei soci di minoranza il quali continueranno ad impegnarsi ed aiutare chi vuole il bene della Pistoiese portando idee e sostegno.

Il nuovo presidente arancione, Giancarlo Iacoviello si è simpaticamente definito un toscocampano, per sottolineare le sue origini, essendo originario di Grottaminarda (Avellino) trapiantato a Pistoia da 25 anni, in cui sono nati i suoi tre figli.

Iacoviello ha quindi voluto sottolineare il ruolo degli sponsor, definiti nei numeri “da serie B” e della città esprimendo gratitudine alla nuova proprietà per aver deciso di investire a Pistoia con idee di futuro anche in strutture e progetti a lungo termine.

L’ad Gammieri, che ha presieduto l’incontro, ha infine evidenziato la volontà di Lehmann di inserire in organigramma figure conosciute e di riconosciuta autorevolezza nella piazza arancione. Per l’imprenditore tedesco – ha sottolineato – era fondamentale che vi fossero rappresentati in modo così chiaro i soci di minoranza, ma anche che la presidenza della US fosse mantenuta da una persona nota sul territorio per la sua competenza, lo spessore morale e professionale rilevante.

Nel corso dell’incontro è stato preannunciato che entro fine marzo sono previsti incontri finalizzati ad affrontare il tema dell’aumento di capitale come già previsto in assemblea.