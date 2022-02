Serie B, risultati 26a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

La Serie B ha una nuova capolista.

E’ il quarto cambio in vetta nel girone di ritorno.

La Cremonese sbanca il Liberati di Terni con un 2-1 maturato nel secondo tempo. Baez ha sbloccato il punteggio dallo 0-0 con un destro da fuori area. Neppure il tempo d’esultare che i giocatori grigiorossi sono stati subito raggiunti dalla Ternana grazie a un colpo di testa di Mazzocchi. Man of the match Gaetano, con ancora un tiro dalla distanza.

Il Brescia non va oltre l’1-1 col Como. Lariani in vantaggio con Cerri e poi acciuffati da Ayè.

Parma a valanga sulla Spal. La squadra di Iachini fa 4-0 con quattro marcatori differenti: Tutino, Bernabè, Vazquez, Benedyczak.

In fondo alla graduatoria il Vicenza supera per 1-0 il Pordenone, mentre col 2-1 sull’Alessandria il Cosenza aggancia proprio i piemontesi a quota 23.

Nel posticipo di questo sabato, Perugia-Benevento, i sanniti si impongono grazie a un calcio di rigore allo scadere del primo tempo siglato da Forte.

Di…





