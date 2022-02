Serie C, risultati 22a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Salgono a 10 i punti di vantaggio del Sudtirol sul Padova nella classifica del girone A di Serie C dopo i recuperi della 22a giornata. Gli altoatesini, infatti, si impongono nella vicina Trento per 1-0, mentre i patavini non vanno oltre l’1-1 col Legnano.

Separazione in vetta alla graduatoria del girone B di Serie C. Il Modena passa a Teramo per 2-1, mentre con lo stesso risultato il Gubbio ha la meglio sulla Reggiana. Adesso fra le due emiliane ci sono tre punti di differenza.

Per ultimo, nel girone C della Serie C, torna al successo il Bari, 1-0 sul Picerno, che così si prepara al meglio al derby di sabato pomeriggio contro il Foggia (sconfitto invece dalla Turris). Soprattutto allunga sulla più diretta inseguitrice, il Catanzaro, che fa 0-0 a Potenza.

Di seguito tutti i risultati della 22a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 22a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Fiorenzuola 0-0

JuventusU23-Pro Patria 1-0

Lecco-Giana…





