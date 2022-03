Fiorentina che beffa! Vince la Juve nell’andata al Franchi

Una carambola beffarda con autogol di Venuti al 92’ punisce oltremodo la Fiorentina nella semifinale della gara di andata di Coppa Italia.

La Juventus si e’ schierata con due linee “Maginot” con il chiaro obiettivo di non prendere gol e con un Vlahovic che, subissato di fischi dai suoi ex tifosi, ha concluso solo una volta verso la porta viola in tutti i 90 minuiti. Nel primo tempo ripetute le occasioni della Viola, che non e’ riuscita però ad impensierire in modo decisivo Perin, con Piatek sempre ben marcato da De Ligt. Di Bonaventura al 14’ ( tiro alto) e Ikone’ al 26’ dopo una progressione nella meta’ campo bianconera con tiro a lato le occasioni migliori.Juventus non pervenuta in tutta la prima frazione. In finale di tempo Odriozola ha accusato un infortunio, sostituito da Venuti ad avvio ripresa; anche Allegri fa la sua prima mossa, mandando in campo dal 1’ minuto Cuadrado per uno spento Ake’. Ed è proprio al 2’ minuto del secondo tempo che la Fiorentina sfiora il gol con una conclusione di Ikone’ che prende il palo esterno.All’11’ l’unica azione degna di nota della Juve, con Vlahovic , con Terracciano che non di lascia sorprendere. La gara prosegue con una Fiorentina che prova a trovare la via del gol, ma gli uomini di Allegri contengono le folate viola senza far correre rischi a Perin. Italiano mette dentro anche Cabral per Piatek ( impalpabile contro il leone De Ligt) e Duncan per Castrovilli e quindi Sottil per Saponara e infine anche Nico Gonzalez per in ottimo Ikone’con l’intento di trovare il gol, mentre Allegri manda in campo Morata al posto di Kean. Quando la gara sembra bloccata sul classico risultato senza reti, al 92’ la Juve, che aveva scaldato i guanti di Terracciano solo una volta, arriva il gol partita bianconero: diagonale forte di Cuadrado da dentro l’area verso lo specchio di porta, con Milenkovic che prima devia e quindi Venuti che sigla il più clamoroso degli autogol. Non c’e’ nemmeno il tempo di riorganizzarsi per la Fiorentina che Guida fischia la fine.

La Juventus con questo risultato, frutto di una partita giocata al solo contenimento, ha gia’ un passo in finale. Per la Fiorentina un’altra gara persa in pieno recupero ma ai viola , per impegno e spinta, non si può rimproverare nulla. Servira’ però una mezza impresa il 20 Aprile allo Stadium per provare a raggiungere la finale di Coppa contro una milanese.

Alessandro Signorini