Serie B, risultati 27a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Dopo i risultati della 27a giornata della Serie B 2021/2022 s’è divisa la coppia in testa alla classifica fino alla vigilia di questo turno infrasettimanale.

Perché la Cremonese sul campo del Benevento non va oltre l’1-1, con Baez che pareggia la rete di Improta, mentre il Lecce supera l’Ascoli per 3-1, con la coppia Coda (doppietta)-Rodriguez (gol e assist) in grande spolvero.

Secondo in graduatoria il Brescia che sotto di una rete all’intervallo recupera e sorpassa il Perugia grazie a Bianchi e Palacio.

Torna a segnare e vincere il Pisa, 3-2, col Crotone, ma dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-0 i toscani rischiano la rimonta nel corso della ripresa.

Finisce 1-1 Monza-Parma (con un super gol di Vazquez, morbido pallonetto di sinistro da dentro l’area).

Frosinone di rigore, 1-0, sul Cosenza.

Vince la Reggina col Vicenza, 3-1, mentre è segno X in Alessandria-Como, 1-1, e Spal-Cittadella, 0-0 (unica gara senza marcature in questo…





