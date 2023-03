Italia a metà, passa l’Inghilterra a Napoli

È stata una serata di emozioni forti per Roberto Mancini, vissuta nel ricordo di Gianluca Vialli seicentoventi giorni dopo quel trionfo che li aveva uniti nell’abbraccio più bello.

Seicentoventi giorni dopo la finale dell’Europeo, i Tre Leoni consumano la loro vendetta sportiva. Non bastano la rete all’esordio dell’attaccante del Tigre e la spinta dei 44.500 spettatori del ‘Maradona’. Domenica a Malta l’Italia tornerà in campo per conquistare i primi punti nel girone, non ci saranno Bonucci e Barella.

La Nazionale ha deluso nei primi 45’, è andata sotto di due gol, ma ancora una volta ha dimostrato di avere carattere, giocando una buona ripresa in cui ha schiacciato l’Inghilterra nella propria metà campo: “Sapevamo fosse una gara difficile – le parole del Ct Mancini – abbiamo preso due gol su episodi di calcio d’angolo. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, poi nel secondo abbiamo dominato e avremmo meritato almeno il pareggio. Nella ripresa abbiamo portato pressione in maniera migliore, ho visto una grande nazionale e questo ci fa ben sperare. Dispiace per la sconfitta, ma la strada è ancora molto lunga. Il percorso è iniziato in salita, ma speriamo possa finire in discesa”.

Mateo Retegui, 56° esordiente della sua gestione, lo ha ripagato realizzando la prima rete in Nazionale. Ha faticato a trovare spazi, ma alla prima vera occasione ha dimostrato di essere un bomber di razza: “E’ arrivato da pochissimo e ha fatto appena tre allenamenti con la squadra. All’inizio ha avuto difficoltà, poi si è mosso meglio e ha trovato anche il gol”.

