Argentina – Indonesia: il nuovo FIFA Match Day

Erick Thohir, Presidente della Federazione Calcistica Indonesiana (PSSI), si è detto entusiasta della prossima partita tra Indonesia e Argentina, in occasione del FIFA Match Day del 19 giugno 2023.

È la prima volta che la nazionale indonesiana si confronta con un Paese al vertice del ranking FIFA. Per Thohir questa rara opportunità rappresenta un momento importante sia per i giocatori sia per il team degli allenatori, per arricchire le loro capacità, la loro resilienza mentale e la loro abilità strategica nel competere con squadre così rinomate.

Questo storico incontro è stato reso possibile grazie al prezioso supporto di Javier Zanetti, leggenda della squadra argentina e dell’Inter, e di Maria Cristina Russo, entrambi alla guida di Oltre Consulting, la nota società di Advisor Sportivi con sede a Milano