Gioco online: i bonus di benvenuto piacciono agli italiani

In un contesto sempre più orientato verso la digitalizzazione, il gioco online rappresenta una delle attività maggiormente apprezzate dagli italiani. Nonostante l’esistenza di tanti extra offerti da queste piattaforme, i giocatori tricolori propendono spesso per i siti che offrono ai player alcuni bonus, fra tutti quelli di benvenuto. Questi ultimi, infatti, costituiscono un fattore determinante nella fase di scelta del portale, in quanto consentono di avere immediatamente a propria disposizione una cifra extra da giocare o da utilizzare per il betting. Vediamo dunque di andare ad approfondire il funzionamento dei welcome bonus.

Cos’è e come funziona un bonus di benvenuto?

Il bonus di benvenuto è un’offerta promozionale che viene proposta ai nuovi utenti che decidono di iscriversi presso un sito di gioco online, come i casinò o le piattaforme di scommesse sportive. Si tratta di un vero e proprio incentivo, ovvero una sorta di regalo che il portale offre ai nuovi iscritti, con l’obiettivo di spingerli a sperimentare i suoi servizi potendo contare su una cifra superiore. Infatti, come si spiega anche in questa guida sui bonus benvenuto scommesse online, l’entità di questo regalo dipende sempre dall’importo del primo deposito effettuato.

In sintesi, questo bonus prevede una somma di denaro extra che viene accreditata sul conto del giocatore, subito dopo che ha completato la registrazione ed effettuato un primo accredito verso quella piattaforma. Viene quasi sempre calcolato in percentuale sul deposito, e quest’ultima può variare in base alle decisioni del sito di gioco online. In genere, si parla di un extra che corrisponde al 100% del primo accredito, entro un certo tetto massimo. In ogni caso, è bene leggere attentamente le condizioni di attivazione e di utilizzo di questi bonus benvenuto, per avere una piena panoramica sulla questione.

I vantaggi del welcome bonus e altre informazioni utili

Vada come vada, al di là della percentuale, il bonus di benvenuto rappresenta un vantaggio non indifferente per i nuovi utenti, e il motivo è semplice da spiegare: consente infatti di avere una risorsa aggiuntiva da impiegare per le proprie puntate, così da “alzare il tiro” senza spendere troppo. Inoltre, questi bonus possono essere utilizzati per provare giochi nuovi o sperimentare diverse strategie di betting, abbattendo i rischi legati all’entità dell’eventuale perdita.

È importante ricordare che esistono diversi tipi di welcome bonus, e possono variare in base alla somma di denaro del deposito, alle condizioni di attivazione e al metodo di accredito. Alcuni portali, ad esempio, potrebbero offrire un bonus di benvenuto raddoppiando il primo deposito del giocatore, mentre altri potrebbero optare per una somma fissa di denaro in regalo. Poi è chiaro che quelli di benvenuto non sono gli unici bonus che la piattaforma potrebbe presentare, dato che ne esistono anche altri.

Per fare qualche esempio concreto, c’è il bonus benvenuto senza deposito, che permette di ricevere una certa somma di denaro senza dover effettuare un primo accredito. Anche i giri gratuiti alle slot machine meritano una citazione, e di solito fanno parte di un vero e proprio pacchetto “all inclusive” di promozioni.