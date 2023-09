Under 20 con Alberto Bollini: gli impegni in Elite League

Sarà Alberto Bollini a guidare gli Azzurrini: 23 convocati per le prime due sfide di Elite League contro Germania e Repubblica Ceca

L’allenatore campione d’Europa Under 19 guiderà la nuova Under 20, che inizierà la stagione con le partite in programma giovedì 7 settembre a Berlino e lunedì 11 a Tabor. “Non si può non vivere la maglia azzurra”. Prima chiamata per Roman (Barcellona).

La Nazionale Under 20 riparte con Alberto Bollini in panchina: il tecnico, che nel luglio scorso ha portato l’Under 19 a conquistare un titolo europeo che mancava da 20 anni, ritrova quindi il gruppo dei 2004, che sarà impegnato nell’Elite League, il torneo riservato a otto nazionali che l’Italia si è aggiudicata nel 2022 proprio con Bollini alla guida della squadra. Bollini era stato inizialmente nominato vice allenatore della Nazionale A ma, dopo il cambio di guida tecnica, ha scelto di restare nell’organigramma del Club Italia. “Non si può non vivere la maglia azzurra – le sue parole -. L’entusiasmo e l’empatia che si sono creati dopo la vittoria dell’Europeo sono il motore che ci porteranno a vivere ogni esperienza con la massima energia: sapere poi che il gruppo dell’Under 20 sarà composto da tanti dei protagonisti dell’Europeo Under 19 è un’ulteriore motivazione a fare bene e proseguire nel percorso che ci ha portati sul tetto d’Europa. Sento la responsabilità di mettere il ragazzo, il calciatore, al centro di tutto il lavoro: quando vanno in campo i ragazzi, non ci sono altri pensieri che non siano quelli legati alla loro crescita”. L’avventura dell’Under 20 nell’Elite League inizierà con una doppia trasferta: giovedì 7 settembre, alle 17, gli Azzurrini affronteranno la Germania all’Auf Dem Wurplatz di Berlino, mentre lunedì 11 sempre con inizio alle 17 l’Italia giocherà a Tabor contro la Repubblica Ceca. Parteciperanno al torneo anche Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Bollini ha convocato 23 calciatori, che si ritroveranno nella serata di domenica 3 settembre a Grassobbio (Bergamo) e martedì 5 voleranno in Germania. Prima chiamata con la Nazionale italiana per l’attaccante Lucas Roman (Barcellona). L’elenco dei convocati Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia)

Difensori: Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Lorenzo Lucchesi (Ternana), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Juventus)*, Tommaso Corazza (Bologna)***

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera)**, Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Luca D’Andrea (Catanzaro), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Burnley), Daniele Montevago (Gubbio), Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Samuele Vignato (Monza), Cristian Volpato (Sassuolo) *convocato al posto di Michael Olabode Kayode (Fiorentina), convocato in Nazionale Under 21

**convocato al posto di Samuel Giovane (Ascoli), indisponibile

***convocato al posto di Filippo Terracciano (Verona), indisponibile



Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Capodelegazione: Evaristo Beccalossi; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Marco Roccati; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Carmelo Papotto, Riccardo Monti, Benedetto Carta; Fisioterapisti: Angelo Cartocci, Giuseppe Galli; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Luca Gatto ELITE LEAGUE 2023-24 | LE GARE DELL’ITALIA Giovedì 7 settembre (ore 17): Germania-Italia (Berlino)

Lunedì 11 settembre (ore 17): Repubblica Ceca-Italia (Tabor)

Venerdì 13 ottobre: Italia-Polonia

Giovedì 16 novembre: Inghilterra-Italia

Martedì 21 novembre: Italia-Portogallo

Giovedì 21 marzo 2024: Romania-Italia

Lunedì 25 marzo 2024: Italia-Norvegia