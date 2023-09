Anche Barbieri ‘vola’ in Nazionale

Sono diventati sei i calciatori del Pisa Sporting Club che in questa finestra internazionale saranno impegnati con le rispettive nazionali. Ai già annunciati Adam Nagy (Ungheria), Marius Marin (Romania), Hjortur Hermannsson (Islanda), Jan Mlakar (Slovenia) e Miha Trdan (Slovenia Under 19) si è infatti aggiunto in queste ore Tommaso Barbieri convocato dalla Nazionale Under 20 per il Torneo Elite in programma a Berlino; il calciatore volerà già oggi in Germania assieme al resto della selezione guidata da mister Alberto Bollini.

Questo il programma aggiornato degli impegni internazionali dei calciatori nerazzurri:

Mercoledì 6 settembre

Slovenia U19-Arabia Saudita U19 (Brežice, ore 17.00)

Giovedì 7 settembre

Slovenia-Irlanda del Nord (Lubiana, ore 20.45)

Serbia-Ungheria (Belgrado, ore 20.45)

Germania U20-Italia U20 (Berlino, ore 17.00)

Venerdì 8 settembre

Lussemburgo-Islanda (Lussemburgo, ore 20.45)

Sabato 9 settembre

Romania-Israele (Bucarest, ore 20.45)

Slovenia U19-Messico U19 (Lubiana, ore 17.00)

Domenica 10 settembre

San Marino-Slovenia (Serravalle, ore 20.45)

Ungheria-Repubblica Ceca (Budapest, ore 20.45)

Lunedì 11 settembre

Islanda-Bosnia (Reykjavik, ore 20.45)

Repubblica Ceca U20-Italia U20 (Tabor, ore 17.00)

Martedì 12 settembre

Romania-Kosovo (Bucarest, ore 20.45)

Slovenia U19-Islanda U19 (Brežice, ore 11.00)