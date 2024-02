Jacopo Fazzini leggerà il giuramento d’apertura della 74ª Viareggio Cup

A una settimana dal calcio d’inizio, si alza il sipario sulla 74ª Viareggio Cup (12-26 febbraio) e sulla 5ª Viareggio Women’s Cup (13-20 febbraio), presentate ufficialmente questa mattina (5 febbraio) al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago: nell’occasione sono stati resi noti i calendari con le relative località, il nome del giocatore che leggerà il giuramento d’apertura e quelli dei premiati. La partita inaugurale del torneo maschile ed entrambe le finali si giocheranno allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, nel Comune di Viareggio.

Sarà Jacopo Fazzini a leggere il giuramento d’apertura a ridosso della gara inaugurale della 74ª Viareggio Cup, Sassuolo-Galatasaray, lunedì 12 febbraio alle 15 allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago. Il giovane centrocampista dell’Empoli ha tirato i primi calcio a un pallone proprio nel Centro Giovani Calciatori.

Alla 74ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre (9 italiane e 15 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo. La 5ª Viareggio Women’s Cup vedrà al via 4 formazioni: le prime due classificate si qualificheranno per la finale.

Anche quest’anno la Rai sarà al fianco del Torneo di Viareggio, rinnovando un rapporto consolidato e scandito da momenti che hanno segnato indelebilmente la storia della competizione e della tv di stato. Su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) andranno in onda sia la finale del torneo maschile, sia di quello femminile. Sul sito www.viareggiocup.com verranno pubblicati news, comunicati, storie, curiosità e gallery fotografiche, mentre sui canali social troveranno ampio spazio i contenuti video, dalle interviste alle challenge.