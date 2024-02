Il Pisa Sporting Club in visita a PharmaNutra

Pochi chilometri di distanza separano l’Arena Garibaldi dalla nuova sede di PharmaNutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ma tra il Pisa Sporting Club e l’azienda nata dalla visione dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte esiste ormai un legame stretto, un filo invisibile che lega ambizioni, prospettive ed eccellenze. Le stesse di tutto il territorio pisano.

Per suggellare una partnership che quest’anno celebra i 5 anni dal posizionamento del brand Cetilar® sulle maglie ufficiali del sodalizio nerazzurro, questa mattina il Pisa Sporting Club ha fatto visita proprio alla nuova ed avveniristica sede di PharmaNutra, inaugurata lo scorso 5 ottobre. Una visita dal sapore speciale per tutti i protagonisti, in primis per il personale dell’azienda e per i calciatori nerazzurri che hanno “scoperto” dove realmente nascono i prodotti di una delle più brillanti e apprezzate realtà del territorio pisano e nazionale, diventata nel corso degli anni un punto di riferimento, anche a livello internazionale, del settore farmaceutico e nutraceutico.

“Oggi è una giornata davvero molto particolare ed emozionante per PharmaNutra – è il pensiero del Presidente Andrea Lacorte – siamo estremamente felici ed onorati di poter accogliere presso la nostra nuova sede i vertici della società, il mister e la squadra del Pisa Sporting Club, di cui siamo main sponsor fin dalla fase finale della stagione 2019-2020 con il brand Cetilar®. E’ una partnership che per noi rappresenta un motivo di orgoglio, considerato il profondo legame che abbiamo con il nostro territorio e la passione che molti di noi nutrono per i colori nerazzurri. Il Pisa Sporting Club è la realtà sportiva locale più importante e seguita, e oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore prova, oltre ad aver potuto approfondire ulteriormente i rapporti con la società del Presidente Corrado, che ringrazio a nome di tutta l’azienda per aver accettato il nostro invito”.

“Sono 5 anni che PharmaNutra e il marchio Cetilar® sono legati strettamente ai nostri colori – gli ha fatto eco Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa Sporting Club – Cetilar® è diventato il simbolo della nostra maglia che noi portiamo in giro con orgoglio sui campi da gioco di tutta Italia. Per noi però Cetilar® non è solo un simbolo, è l’elemento di congiunzione con PharmaNutra, azienda di primissimo livello, vera eccellenza del territorio e del Paese che consideriamo ormai parte della famiglia nerazzurra. La continua crescita e l’espansione a livello mondiale della “creatura” dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte ci inorgoglisce e ci lusinga e ci accomuna nelle ambizioni che dovranno essere il viatico per ottenere risultati all’altezza e degni della fama della Società nostra sponsor. Abbiamo accolto con enorme piacere l’invito a visitare la nuova e bellissima sede di PharmaNutra che rappresenta un fiore all’occhiello ed un gioiello per tutta la città di Pisa. Il nostro percorso comune ha già raggiunto un lustro, ma sono ancora tanti gli obbiettivi che speriamo di raggiungere e celebrare insieme“