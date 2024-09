Boccadamo si proietta in avanti: “A Pescara per dare il meglio”

L’esterno bianconero traccia il bilancio di questo inizio di campionato: “Abbiamo dimostrato di poterci stare alla grande in questo campionato ma ora dobbiamo dare seguito alla vittoria col Campobasso”

La Pianese ha già archiviato il successo di Campobasso per proiettarsi alla prossima sfida, che si chiama Pescara. In vista della trasferta in terra abruzzese, Antonio Boccadamo ha elogiato il lavoro di tutto il gruppo spiegando come la squadra si sta avvicinando al difficile impegno di lunedì. “Il clima è lo stesso che si viveva dopo il pari col Perugia e la sconfitta di Ascoli, nel nostro spogliatoio c’è un buon equilibrio anche quando i risultati non sempre ci sorridono. Finalmente – sottolinea il tornante bianconero – sono arrivati i tre punti. Abbiamo dimostrato di poterci stare alla grande in questo campionato ma ora dobbiamo dare seguito alla vittoria col Campobasso e cavalcare questo entusiasmo che ci sta trascinando dalla prima giornata”.

Contro il Campobasso intanto è arrivato il primo assist stagionale che ha propiziato la rete di Mignani, ma Boccadamo guarda già oltre. “Mi sono posto diversi obiettivi, uno di questi è fare più assist possibili. Voglio aiutare i compagni a fare gol e se ce ne fosse la possibilità realizzarne qualcuno io. In generale – aggiunge – l’obiettivo è aiutare la squadra a fare il meglio possibile quando sarò chiamato in causa. Posso dire di essere contento non solo del mio avvio ma di quello di tutta la squadra. Il bilancio di questo inizio è positivo a prescindere dai risultati, soprattutto per come abbiamo affrontato queste partite. Io non penso che in questo girone ci siano partite facili o più abbordabili, saranno tutte partite complicate che dovremo affrontare con lo stesso atteggiamento di queste prime tre”. Lunedì le zebrette sono attese dalla sfida contro il Delfino, attualmente secondo in classifica: “Il Pescara è sicuramente una delle favorite per salire di categoria, è una squadra giovane ma con interpreti veramente importanti. Cercheremo di dare il meglio perché ci teniamo a fare risultato”.

L’articolo proviene da U.S. Pianese.