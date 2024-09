Inzaghi: “A Salerno un importante banco di prova”

Trasferta allo Stadio “Arechi” di Salerno per il Pisa Sporting Club che torna in campo dopo la sosta affrontando un avversario temibile e ben conosciuto da Filippo Inzaghi, sulla panchina dei campani per una parte della passata stagione in Serie A.

Il tecnico nerazzurro ha così introdotto i temi principali del match nel tradizionale appuntamento con la stampa della vigilia: “Quando si riparte dopo una sosta serve sempre massima attenzione, la squadra però si è allenata bene e sono fiducioso. E’ chiaro che questa sfida per noi rappresenta un bel banco di prova perché affrontiamo una squadra forte, che in casa finora ha sempre vinto e che avrà dalla sua parte il pubblico in uno stadio importante. Noi abbiamo purtroppo perso anche Leris per molti mesi ed è stato un duro colpo soprattutto dal punto di vista umano ma sono certo che da ora in avanti la squadra giocherà anche per lui, così come già lo sta facendo per Esteves. Sulle scelte vediamo, ho la fortuna di avere molte opzioni e la certezza che tutti possono essere utili. Sicuramente per ottenere un risultato positivo a Salerno avremo bisogno di una grande prestazione“.