Applausi per gli azzurri, domata la Juve nel pari senza reti

Empoli e Juventus si dividono la posta in palio con uno 0-0 al “Castellani”, nel match valido per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri rimangono primi in classifica con 8 punti, mentre l’Empoli si porta a quota 6, al quinto posto insieme a Verona e Napoli.

È il secondo pareggio consecutivo a reti inviolate per la Juventus, che dopo il pari casalingo contro la Roma, non riesce a sbloccare il risultato neanche contro l’Empoli. La squadra di Allegri ha dominato per larghi tratti la partita, creando diverse occasioni, ma senza riuscire a superare un attento Vazquez, decisivo in più di un’occasione. L’Empoli, ben organizzato difensivamente, è riuscito a contenere le offensive avversarie e a creare qualche occasione pericolosa, dimostrando solidità e resistenza contro un avversario di livello.

L’inizio di gara vede la Juventus prendere subito il controllo del gioco. Al 5’ minuto, Vlahovic tenta il colpo con il suo sinistro, ma la difesa dell’Empoli, guidata da Ismajli, respinge in corner. Lo stesso Vlahovic si ripete tre minuti dopo con una conclusione di destro, ancora una volta murata dai toscani. L’Empoli, nonostante la pressione juventina, riesce a farsi vedere in avanti al 12’: Pezzella dalla sinistra crossa per Gyasi, ma l’intervento decisivo di Kalulu manda il pallone in angolo, sventando una potenziale minaccia.

La Juventus continua a spingere e al 36’ va vicina al vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Gatti colpisce di testa in area ma Vazquez, reattivo, devia il pallone in angolo. Poco dopo, Koopmeiners tenta una punizione dalla distanza, ma il pallone termina sul fondo.

Il secondo tempo

Nella ripresa, la Juventus aumenta ulteriormente la pressione. Al 5’, Nico Gonzalez serve Vlahovic, che calcia di sinistro, ma ancora una volta Vazquez si dimostra insuperabile, respingendo con i piedi. Al minuto 8, Koopmeiners ha un’altra grande opportunità su assist di Cambiaso, ma è nuovamente Vazquez a negare il gol ai bianconeri con una grande parata.

L’Empoli non si limita a difendere e, al 28’, crea un’occasione con Grassi, che, servito di tacco da Pellegri, calcia verso la porta avversaria, ma Perin blocca senza problemi. Nel finale, la Juventus prova il tutto per tutto, ma non riesce a superare la difesa empolese. L’ultima opportunità per la squadra di Allegri arriva con Fagioli al 42’, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Nei minuti di recupero, l’Empoli sfiora il colpo con Maleh e Gyasi, ma Gatti è provvidenziale nel fermare l’attaccante toscano.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Grassi (76’ Anjorin), Maleh, Pezzella; Henderson (89’ Haas), Esposito (76’ Ekong); Colombo (63’ Pellegri). All. Sullo

A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sambia, Anjorin, Cacace, Sazonov, De Sciglio Marianucci, Konatè

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli (67’ Thuram), Douglas Luiz (67’ Fagioli); Nico Gonzalez (67’ Weah), Koopmeiners, Yildiz (67’ Mbangula); Vlahovic. All. Thiago Motta

A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio; Danilo, McKennie, Adzic,, Cabal, Savona, Rouhi.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi (Rossi-Scarpa; Tremolada; Massa/Guida)

AMMONITI: Douglas Luiz, Thuram