Arezzo-Pianese, le info sui biglietti

L’US Pianese comunica le modalità per l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Città di Arezzo” per la partita Arezzo-Pianese, valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie C, in programma domenica 15 dicembre alle ore 17.30.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita nel settore Curva Nord entro e non oltre le ore 19 di sabato 14 dicembre online sul sito https://sport.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. La tariffa per il settore ospiti è di 13€ più i diritti di prevendita; i ragazzi dai 6 ai 14 anni pagano 6€, mentre l’ingresso è gratuito per i ragazzi sotto i 6 anni. La società ricorda inoltre che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti né in alcun settore per i residenti nella provincia di Siena.