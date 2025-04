La Serie C si colora di verde per l’Earth Day

Appuntamento in favore dell’ambiente nella 37a giornata di campionato

Firenze, 17 aprile 2025. La Serie C NOW diventa green in occasione della 37a giornata di campionato, tingendosi di verde per celebrare l’Earth Day – Giornata della Terra, che ricorre ogni 22 aprile.

La sostenibilità in generale, al centro dell’agenda della Lega Pro e della Strategia UEFA per la sostenibilità del calcio, è un tema importante per il mondo Serie C, che ha voluto dedicare all’argomento, in chiave ecologica, un intero turno della regular season nella sua fase più calda.

Un logo Serie C NOW inedito diventerà la patch – prodotta con materiali sostenibili e a bassissime emissioni -, per l’appunto verde, che colorerà le maglie dei capitani nella penultima giornata, destinate a diventare cimeli da collezione che appassionati e tifosi potranno aggiudicarsi all’asta per finalità benefiche su CharityStars, a sostegno della Fondazione Meyer. Lo stesso logo, sotto forma di adesivo sviluppato con un frontale in carta composto da fibre naturali riciclate, entrerà nelle sale stampa durante le interviste degli allenatori, mentre prenderà vita una campagna social dedicata. Su tutti i campi, invece, arriverà il claim dell’iniziativa “Centro della Terra” grazie ai led luminosi di bordocampo, accompagnato dal messaggio speaker dedicato.

