Ternana-Pianese, le info sui biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Libero Liberati” di Terni, validi per la 37ª giornata del campionato di Serie C, che vedrà affrontarsi Ternana e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 di lunedì prossimo, 21 aprile 2025.

I tagliandi per il settore Curva Ovest possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 12,00 + diritto di prevendita

– Ridotto: € 9,00 + diritto di prevendita

– Ridotto Under 18: € 5,00 + diritto di prevendita

– Ridotto Baby: € 2,00 + diritto di prevendita

La tariffa Ridotto è destinata a:

– Donne

– Over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni)

– Under 30 (persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e fino ai 29 anni compiuti)

– Persone con disabilità certificata (dall’80 al 99%)

La tariffa Ridotto Under 18 è destinata a:

– Bambini che hanno compiuto 6 anni e fino ai 17 anni compiuti

La tariffa Ridotto Baby è destinata a:

– Bambini da zero a 6 anni non compiuti

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di domenica 20 aprile 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.