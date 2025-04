Pianese in campo in vista della sfida di Pasquetta, il prossimo avversario è la Ternana

I bianconeri si preparano alla trasferta di lunedì prossimo in Umbria

Con il largo successo casalingo ottenuto contro il Pineto, la Pianese si è conquistata il diritto a partecipare ai playoff per l’accesso alla Serie B, un traguardo ottenuto con grande sacrificio e che ripaga il lavoro svolto in questi mesi. La stagione regolare però mette in palio ancora altri sei punti che i bianconeri vogliono provare a conquistare per tentare anche l’assalto ad una posizione che consentirebbe di disputare il primo turno playoff tra le mura amiche dello stadio Comunale. Dopo tre giorni di riposo, pertanto, questo pomeriggio la squadra ha ripreso a lavorare in vista della trasferta in programma lunedì 21 aprile contro la Ternana nel giorno di Pasquetta (stadio “Libero Liberati”, ore 15), valevole per la trentasettesima giornata di campionato di Serie C NOW. La squadra, agli ordini di mister Alessandro Formisano e del suo staff, ha effettuato una seduta in preparazione della partita lavorando a ranghi completi. Si è rivisto anche Mattia Polidori, che ha svolto un allenamento differenziato.

