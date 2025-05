I convocati di Pineto-Pianese

In vista della partita Pianese-Arezzo (stadio “Pavone-Mariani”, ore 20:00), valevole per il Primo Turno Play Off del girone, mister Alessandro Formisano ha convocato 25 giocatori. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Boer, Filippis, Reali

Difensori: Chesti, Ercolani, Indragoli, Masetti, Pacciardi, Pietrosanti, Polidori

Centrocampisti: Bacchin, Barbetti, Colombo, Da Pozzo, Ferretti, Marchesi, Nardi, Nicoli, Proietto, Simeoni

Attaccanti: Falleni, Mastropietro, Mignani, Spinosa, Xhani

