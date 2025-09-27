Il post partita di Pianese-Arezzo, Birindelli: “Orgoglioso di allenare questo gruppo. Oggi prestazione superba”

In sala stampa è intervenuto anche l’autore del gol, Leonardo Bellini, che ha voluto dedicare la rete agli amati nonni

Vince e convince la Pianese che al “Renato Curi” di Perugia supera 1-0 il Grifone, si porta a casa il secondo successo stagionale e conserva l’imbattibilità esterna senza subire rete. Su questo si è soffermato mister Alessandro Birindelli nel post partita che ha parlato così: “Dopo l’Arezzo temevo che i ragazzi dimenticassero la buona prestazione fatta, e invece in questi giorni ho insistito: bisognava lasciarsi alle spalle il risultato, ma non la prestazione. C’erano aspetti da correggere e migliorare, soprattutto in termini di attenzione. Oggi ho visto progressi, e questo mi conforta”.

“Ai ragazzi lo ripeto sempre: bisogna affrontare ogni partita, domenica dopo domenica, con lo spirito giusto. E se lo spirito è quello visto oggi, per me è tanta roba. Sono orgoglioso di allenare un gruppo che mi segue, che ci tiene a far bene. Anche chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo migliore rispetto a martedì: questo è fondamentale per la crescita del gruppo – ha aggiunto il tecnico bianconero –. Quello che per me conta più di tutto è lo spirito di gruppo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, perché il Perugia con i cambi ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto sugli esterni. Hanno messo dentro palloni pericolosi, ma noi siamo rimasti compatti, con attenzione e voglia di lottare. È andata bene perché la squadra ha risposto con concentrazione e determinazione”.

“Contentissimo per il gol, martedì avevo segnato ma l’epilogo del match è stato molto amaro. Io, invece, ci tenevo a fare un gol che valesse una vittoria: oggi è arrivata, ed è importantissima perché conquistata su un campo difficilissimo”. Così ha invece esordito Leonardo Bellini, autore del gol che ha deciso la partita, che è intervenuto a sua volta in sala stampa. “Oltre alla vittoria è arrivata una bellissima prestazione di squadra – ha proseguito il bomber bianconero –. In settimana avevamo parlato tra di noi e oggi si è vista una reazione enorme. Per novanta minuti siamo stati attenti e motivati”. “Sono contento per i tre gol, oggi poteva arrivare anche il quarto: nel primo tempo il portiere ha fatto davvero un miracolo. Ma resto soddisfatto e spero di segnarne ancora tanti altri – ha infine concluso l’attaccante –. La rete di oggi la dedico alle persone più care, alla mia famiglia, alla mia fidanzata ma soprattutto ai miei nonni, a quelli che non ci sono più. Loro sono sempre stati i miei primi tifosi e anche oggi, come sempre, quando ho segnato ho pensato a loro”.

L’articolo Il post partita di Pianese-Arezzo, Birindelli: “Orgoglioso di allenare questo gruppo. Oggi prestazione superba” proviene da U.S. Pianese.