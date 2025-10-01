Francesco Chesti guarda avanti: “Solidità e spirito di squadra le forze della Pianese”

Il classe 2004 ha poi parlato del suo percorso a Piancastagnaio: “Giocare in più ruoli non mi pesa, felice di poter aiutare la squadra in qualsiasi modo”

“È stata una grande prestazione di squadra. Sui 90 minuti la prova è stata ottima, ma quel che più conta è il risultato e la solidità mostrata”. A parlare è Francesco Chesti, difensore della Pianese, protagonista non solo nella sfida contro il Perugia ma, più in generale, nelle ultime due uscite delle zebrette in cui è sempre partito titolare. Il classe 2004 ha ricordato anche l’intervento decisivo su Giardino nel finale di partita: “Aiutare la squadra fa sempre piacere, soprattutto se è determinante ai fini del risultato”.

Chesti era stato protagonista anche nel turno infrasettimanale, quando ha trovato la sua prima rete in maglia bianconera: “Per me è stata un’emozione grandissima. Anche se sono difensore, ci pensi sempre a quando potrà arrivare quel momento. Sinceramente era un po’ che non ci pensavo più, e segnarla da fuori area ha reso tutto ancora più speciale. Mi dispiace solo che non sia servita a portare punti, ma resta un ricordo bellissimo. La rete l’avrei voluta dedicare alla mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare il supporto, e ai miei amici, presenti anche martedì scorso”.

Il difensore ha poi ripercorso la sua crescita a Piancastagnaio, iniziata nell’estate 2024: “L’anno scorso è stato più difficile perché era il primo anno tra i professionisti. Quest’anno, con più fiducia nei miei mezzi e il supporto della società e dell’allenatore, viene tutto più naturale. Giocare in più ruoli non mi pesa, anzi: sono felice di poter aiutare la squadra in qualsiasi modo”. Un accenno infine alla compattezza mostrata dalla Pianese: “Per ora stiamo dimostrando grande solidità difensiva che nasce non solo dai difensori, ma anche dal lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti. Tutti si sacrificano, e questo ci aiuta tanto. Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che non dobbiamo fermarci. Con il Livorno sarà sicuramente una partita difficile, come tutte quelle affrontate finora. Loro hanno grandi qualità, ma anche noi. Sarà una bella partita”.

