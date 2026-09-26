Dopo il 3-2 maturato all’Armando Picchi di Livorno mister Zanchetta ha parlato in conferenza stampa

“Nella ripresa siamo cresciuti, ma non ci possiamo presentare a Livorno e fare un primo tempo del genere”. È un mister Zanchetta severo quello che si è presentato nella sala stampa dell’Armando Picchi dopo la sconfitta per 3-2 contro il Livorno. “Al di là dell’aspetto mentale, tecnico e tattico, siamo una squadra che si deve salvare e che deve essere cattiva e determinata. Nel primo tempo abbiamo perso tutti i duelli, sia fisici che tecnici – ha aggiunto il tecnico –. È chiaro che, vista la qualità del Livorno, può capitare di venire qui e soffrire, soprattutto all’inizio, quando l’avversario riesce a metterti in difficoltà. Però non parlo della partita in generale, ma di un livello individuale che dobbiamo assolutamente alzare. Il primo tempo è scivolato via così”.

“Nel secondo tempo siamo riusciti a fare delle buone cose e a mettere in difficoltà una squadra importante come il Livorno. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare la partita, ma quello che mi preoccupa maggiormente è presentarci su un campo del genere con quell’atteggiamento. Questa rotta va invertita assolutamente”, ha proseguito il mister.

“Il nostro obiettivo lo dobbiamo raggiungere all’ultimo secondo dell’ultima giornata di campionato. Se pensiamo di preoccuparci troppo prima, è il modo peggiore per affrontare questa situazione. Forse, inconsciamente, in tanti, guardando alla Pianese degli ultimi anni, pensavano che ci si fosse ormai incanalati verso un discorso di tranquillità. Secondo me questo è l’errore peggiore. Dobbiamo invece sapere che c’è da battagliare e che dobbiamo salvarci all’ultimo secondo. Questo significa anche dover giocare, a volte, in maniera diversa”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Livorno-Pianese, Zanchetta: “Dobbiamo essere più cattivi. Ci sarà da battagliare per raggiungere l’obiettivo” proviene da U.S. Pianese.