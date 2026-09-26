La Pianese esce sconfitta dalla sfida con il Livorno: 3-2 all’Armando Picchi

Non basta un buon secondo tempo e la doppietta di Ianesi a evitare il ko ai bianconeri

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Haas (22’ st Bacciardi); Aramu (27’ st Malagrida), Bonassi (39’ st Calabrò), Rizza (39’ st Pittino); Gabbiani (27’ st Mancini). A disposizione: Tani, Ciobanu, Gentile, Menarini, Malotti, Marinari, Mawete. Allenatore: Lucarelli.

PIANESE (3-4-2-1): Astaldi; Ercolani, Masetti (1’ st Pintus), Chesti; Di Cosmo (28’ st Colombo), Tirelli, Bertini (41’ st Fabrizi), Proietto, Martey (1’ st Negri); Bellini, Ianesi. A disposizione: Pezzolato, Biondini, Casalino, Peli, Gorelli, Vigiani, Corti. Allenatore: Zanchetta.

ARBITRO: Simone Gavini di Aprilia (Ceci di Frosinone–Rosania di Finale Emilia; IV ufficiale: Nigro di Prato; FVS: Balducci di Empoli)

MARCATORI: 7’ pt Gabbiani (L), 47’ pt Gabbiani (L), 13’ st Ianesi (P), 42’ st Bacciardi (L), 48’ st Ianesi (P)

AMMONITI: Gabbiani, Bacciardi, Veseli

NOTE: spettatori: 1687 + 1512 quota abbonamenti. Totale: 3199. Incasso: 22.241 + 15.969. Totale: € 38.210. Recupero: 3’, 5’. Angoli: 5-6.

All’Armando Picchi matura una sconfitta per la Pianese, a cui non basta un buon secondo tempo e la doppietta di Simone Ianesi per recuperare i due gol realizzati da Gabbiani nella prima metà di gara. Archiviato il settimo turno di campionato, le zebrette torneranno a lavorare in vista della sfida di domenica prossima, 4 ottobre, quando al Comunale di Piancastagnaio arriverà il Ravenna. Calcio d’inizio alle 14.30.

Partenza arrembante della Pianese, che cerca subito di imporre il proprio gioco. Il primo tiro verso la porta, però, è del Livorno, che al 5’ ci prova da fuori area con Arrigoni, ma la sfera termina di poco a lato. Sono proprio gli amaranto a sbloccare il risultato al 7’: sul calcio d’angolo ben battuto da Aramu, il più veloce ad arrivare sulla sfera è Gabbiani, che colpisce sul primo palo e trova il gol dell’1-0. Le zebrette provano a rispondere al 13’, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Lo schema disegnato dalla panchina sembra riuscire: Ercolani fa sponda per Tirelli, che arriva al tiro, ma il portiere respinge. Sulla ribattuta ci prova anche Proietto da pochi passi, ma la difesa riesce a respingere la conclusione. Altro tentativo dei padroni di casa poco dopo la mezz’ora, con Aramu che calcia alto di poco. La squadra di Piancastagnaio cerca la risposta al 40’: Ianesi sfreccia sulla sinistra e mette al centro un pallone interessante per Bellini, che riesce a controllare e a calciare, ma senza dare forza alla conclusione, permettendo al portiere di bloccare senza difficoltà. Proprio prima dell’intervallo arriva il raddoppio amaranto. Gabbiani, ben servito in area, controlla la sfera e supera Astaldi con un tocco preciso. È 2-0 per il Livorno all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la formazione bianconera non smette di crederci. Al 7’ arriva la prima occasione della ripresa: sul traversone di Bertini, Ercolani si fa trovare sul secondo palo, ma non riesce a impattare bene la sfera, che finisce tra le braccia del portiere. All’11’ ci prova Ianesi con il destro, ma la difesa amaranto fa buona guardia. È proprio Ianesi, però, a riaprire la sfida al 13’ con un’azione di pura forza e volontà. Tirelli riceve il filtrante di Bellini e calcia di prima intenzione, trovando la respinta del portiere. Ianesi è il più veloce ad avventarsi sulla ribattuta e firma il 2-1. Il Livorno prova a reagire, ma al 25’ è ancora la Pianese a rendersi pericolosa, prima con Negri e poi con Di Cosmo, che mette al centro un bel traversone respinto dalla difesa amaranto. L’occasione più grande del secondo tempo capita però sui piedi di Bellini, che riceve da Morelli, bravo a entrare in area con una percussione, e si presenta a tu per tu con Martinez. Il duello lo vince però il portiere amaranto, che salva il risultato. Ancora Morelli protagonista all’82’, questa volta nella propria metà campo: sul tiro ravvicinato di Bacciardi è proprio il neoentrato a salvare tutto sulla linea. Nonostante gli sforzi dei bianconeri, che cercano di riversarsi all’attacco, a 3’ dalla fine arriva la rete che nei fatti chiude la sfida: Bacciardi riceve al limite dell’area e scarica in rete una rasoiata imprendibile per Astaldi. È 3-1 all’Ardenza. Le zebrette però non mollano e, in pieno recupero, provano a riaprirla ancora una volta con la super punizione di Ianesi, che dopo il primo gol trova anche la prima doppietta, per il 3-2 quando siamo al 93’. Il tempo però ormai è troppo poco. Termina così all’Armando Picchi, sul 3-2 per il Livorno.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese esce sconfitta dalla sfida con il Livorno: 3-2 all’Armando Picchi proviene da U.S. Pianese.