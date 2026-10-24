Pianese attesa dalla trasferta di Forlì. Zanchetta: “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni”

Mister Andrea Zanchetta, tecnico delle zebrette, ha parlato alla vigilia della sfida di domani in Romagna

La Pianese scende in campo domani a Forlì per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, con l’obiettivo di dare continuità a risultati e prestazioni. Il momento è positivo per i bianconeri, reduci da tre risultati utili consecutivi e due clean sheet. Ad attenderli in Romagna ci sarà però un Forlì che in questa stagione ha costruito i suoi successi proprio tra le mura amiche, dove è ancora imbattuto.

Ad arbitrare la contesa sarà Lorenzo Massari di Torino, assistito da Valeria Spizuoco di Cagliari e Marco Colazzo di Casarano. Andrea Zoppi di Firenze è il quarto ufficiale, mentre all’FVS ci sarà Tommaso Mambelli di Cesena.

“La settimana è stata intensa, ma abbiamo lavorato come sempre con entusiasmo, voglia e determinazione, e soprattutto per il nostro obiettivo: conquistare quei punti che sabato ci sono sfuggiti e che, per quanto visto in campo, pensiamo di aver meritato”. Esordisce così mister Andrea Zanchetta nella consueta conferenza stampa prepartita. “La nostra volontà è disputare una bella partita, giocarcela fino in fondo e fare il massimo per portare a casa il risultato”.

“Quello che chiedo ai ragazzi – prosegue il mister piemontese – è di fare la prestazione, perché è la cosa più importante. Questo, in realtà, non è mai mancato, anche se sappiamo di dover migliorare alcuni aspetti, tra cui la finalizzazione. Si parla spesso degli attaccanti, ma credo che riguardi tutta la squadra. Sono molto contento dei miei attaccanti: sono forti, lavorano sempre bene e danno tutto quello che hanno. Sono sicuro che i gol arriveranno, perché se lo stanno meritando con il lavoro quotidiano. La finalizzazione è una questione di squadra e di determinazione: è attraverso il contributo di tutti che possiamo diventare più efficaci sotto porta. Su questo stiamo lavorando e sappiamo di dover crescere”.

Sulla partita del “Morgagni”, in programma domani alle 14:30, Zanchetta ha poi aggiunto: “Mi aspetto una partita combattuta, perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Sarà una gara che, come spesso accade, potrà decidersi su episodi e dettagli. Per questo ritengo che la priorità debba essere la prestazione, il parametro fondamentale per affrontare l’avversario nel migliore dei modi. Il Forlì è una squadra che ha iniziato bene il campionato e che adesso sta cercando di consolidare la propria posizione in classifica. Ha un mix interessante di giovani e giocatori esperti, quindi merita il giusto rispetto”, ha concluso l’allenatore bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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