Nessuna sosta, nerazzurri subito in campo

E’ tornato subito in campo il Pisa Sporting Club dopo il successo interno con il Brescia.

Questa mattina la squadra nerazzurra si è radunata sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta di allenamento con carichi ovviamente differenziati: da una parte i calciatori scesi in campo all’Arena impegnati in un lavoro di scarico, dall’altra il resto del gruppo al lavoro sulla parte atletica e aerobica. Prima della fine, breve partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Domani capitan Gucher e compagni inizieranno il programma di allenamento finalizzato alla sfida esterna con la Virtus Entella in programma venerdì prossimo.