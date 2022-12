Trasferta al “Mazza”; informazioni utili per la trasferta

In relazione alla gara Spal-Pisa, in programma lunedì 26 dicembre (ore 15.00) allo Stadio “Mazza” di Ferrara, la società Spal ci prega di comunicare ai molti tifosi pisani che seguiranno la squadra in trasferta le seguenti informazioni:

Come raggiungere lo stadio in auto. I tifosi che arriveranno a Ferrara in autostrada dovranno uscire al casello “Ferrara Sud” seguendo tale percorso: Casello Ferrara Sud, Raccordo SS. 723 (tangenziale Ovest), uscita svincolo Fiera, Via della Fiera, Via Ferraresi, rotatoria Argine Ducale, Via Mulinetto, Via Ippolito d’Este, Via Darsena, Corso Isonzo, Corso Piave- parcheggio ospiti.

Nel viaggio di ritorno il percorso è il seguente: parcheggio ospiti, (Corso Piave), Corso Isonzo, Via Darsena, Via Ippolito d’Este, Via Mulinetto, rotatoria Argine Ducale, Via Ferraresi, Via della Fiera, SS. 723 (tangenziale Ovest), Casello Ferrara Sud.

Parcheggio tifosi ospiti. Al fine di garantire la migliore accoglienza e sicurezza, ai tifosi ospiti è dedicato un apposito parcheggio adiacente al settore dedicato agli ospiti, delimitato da recinzioni tipo Betafence e presidiato da personale steward. L’accesso a tale zona avviene dal varco posto in Corso Isonzo, incrocio Corso Piave. I tifosi ospiti saranno accolti dagli steward e istruiti sulle modalità di parcheggio dei propri autoveicoli. Attraverso il varco di deflusso posto in Corso Piave sarà possibile, fino a due ore e mezza prima dell’inizio dell’incontro, uscire dal parcheggio dedicato e recarsi a piedi verso il centro della città di Ferrara, distante circa 1 km. dallo stadio “Paolo Mazza”. Dal momento sopra indicato non sarà più possibile uscire dalla zona delimitata e si attenderà, in loco, l’apertura dei varchi di prefiltraggio che avverrà due ore prima della gara. Gli ospiti in possesso di regolare tagliando di accesso per i settori di tribuna, dopo aver effettuato i primi controlli dei titoli presso il varco in via Corso Piave, verranno guidati dagli steward attraverso appositi passaggi ai settori di appartenenza. La zona dedicata al parcheggio è situata all’interno di un quartiere residenziale monitorato da un servizio di videosorveglianza. Si richiede, pertanto, il rispetto delle norme di igiene pubblica e decoro urbano. Atti vandalici e contrari alla pubblica decenza verranno rilevati e i responsabili sanzionati come da normativa di riferimento.

Come raggiungere lo stadio in treno. Con arrivo alla Stazione Ferroviaria di Ferrara: Uscita sottopasso Ferroviario di Via Del Lavoro, terminal Bus navetta T. Al ritorno sarà disponibile il servizio di navetta che riporterà i tifosi alla stazione centrale.

Ingresso striscioni. L’introduzione di striscioni è subordinata all’autorizzazione preventiva da parte del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS). La richiesta deve essere effettuata entro e non oltre i 7 giorni precedenti l’evento sportivo tramite apposita modulistica da richiedere via e-mail all’indirizzo slo@spalferrara.it.

Il materiale già autorizzato dalla questura della propria città di provenienza necessita di comunicazione da far pervenire con allegata certificazione al suddetto indirizzo e-mail.

Accredito Disabili. Il regolamento degli accrediti per persone disabili è consultabile all’interno del sito www.spalferrara.it nella sezione BIGLIETTI.

Regolamento d’uso. L’acquisto del biglietto sottintende l’implicita accettazione del regolamento d’uso dello stadio “Paolo Mazza” che è consultabile sul sito www.spalferrara.it