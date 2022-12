Il Pisa espugna il Mazza e continua a volare!

Il Pisa ha ottenuto un’altra importante vittoria, battendo, allo stadio “Mazza” di Ferrara, la SPAL per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Sibilli al 54′ minuto, sostituto di Torregrossa. La SPAL, schierata con il modulo 3-5-2, ha provato a reagire, ma non è riuscita a creare veri pericoli per la porta difesa da Livieri.

Il Pisa, schierato con il modulo 4-3-1-2, ha dimostrato di essere una squadra compatta e ben organizzata, riuscendo a mantenere il controllo del gioco per gran parte della partita. Tourè, De Vitis e Marin hanno svolto un ottimo lavoro a centrocampo, riuscendo a tenere a bada le offensive della SPAL.

Nel secondo tempo, la SPAL ha tentato il tutto per tutto, soprattutto dopo l’espulsione di Murgia al 62′ per doppia ammonizione, ma il Pisa è riuscito a resistere alle pressioni avversarie, sfruttando al meglio le ripartenze.

La vittoria del Pisa è stata anche il risultato dell’ottimo lavoro della difesa, composta da Calabresi, Hermannsson, Barba e Beruatto, che hanno saputo tenere a bada gli attaccanti della SPAL, Maistro e Rabbi.

In conclusione, la vittoria del Pisa allo stadio “Mazza” è stata una prestazione convincente, che conferma la forza di questa squadra e la sua capacità di lottare fino alla fine per ottenere i tre punti. Il Pisa, con questa vittoria, continua a volare in classifica, confermandosi come una delle squadre più in forma del campionato.

Spal – Pisa 0-1, i protagonisti

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Il tabellino

SPAL (3-5-2). Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann (78′ Tunjov), Valzania, Prati, Murgia, Tripaldelli; Maistro (65′ La Mantia), Rabbi (78′ Rauti). A disposizione. Thiam, Fiordaliso, Proia, Zanellato, Finotto, Zuculini, Saiani, Arena, Almici. Allenatore De Rossi. PISA (4-3-1-2). Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto (46′ Esteves); Tourè (60′ Mastinu), De Vitis (60′ Nagy), Marin; Morutan; Torregrossa (22′ Sibilli), Gliozzi (78′ Masucci). A disposizione. Nicholas, Canestrelli, Jureskin, Ionita, Tramoni M., Rus, Tramoni L.. Allenatore D’Angelo Arbitro. Alessandro Prontera di Bologna (Alassio-Ranghetti). 4° uomo Marcenaro. VAR Zufferli. AVAR Sozza. Rete. 54′ Sibilli. Note. Ammoniti Marin, Beruatto, Meccariello, Hermannsson, Mastinu, Barba, Morutan, Tripaldelli, D’Angelo (allenatore). Espulso Murgia al 62′ per doppia ammonizione. Recupero 3′ pt, 5′ st. Spettatori 8.917