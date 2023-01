Pioggia e freddo non fermano l’affetto dei tifosi nerazzurri

Il freddo pungente e la pioggia non hanno frenato l’entusiasmo di un nutrito gruppo di tifosi nerazzurri che oggi ha voluto far sentire il consueto sostegno alla squadra nel primo giorno settimanale di preparazione, come ormai da tradizione aperto al pubblico.

La seduta odierna al “Cetilar” di San Piero a Grado ha dato il via al programma di avvicinamento all’attesissima sfida di Marassi contro la corazzata Genoa (sabato, ore 16.15); riscaldamento, lavoro tattico diviso a gruppi e quindi partitelle a ranghi contrapposti su campo ridotto. Tutta la seduta è stata accompagnata dagli applausi e dagli incitamenti dei tifosi presenti che alla fine hanno raccolto anche foto e autografi di rito.

Il Pisa Sporting Club tornerà ad allenarsi domani, sempre a San Piero a Grado, con una doppia seduta (mattina e pomeriggio); mercoledì, invece, test match all’Arena contro il Castelfiorentino, squadra militante nel campionato di Eccellenza Toscana