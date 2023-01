San Frediano e Romito insieme al Pisa sotto un’unica bandiera: quella della Pace!

Come promesso la grande festa tra le squadre, categoria Allievi, del San Frediano e del Romito si farà e sarà colorata di Nerazzurro!

L’idea lanciata dal Professor Tommaso Giani ha preso corpo e l’iniziativa andrà in scena nel giorno dell’Epifania, a partire dalle ore 17.30, allo Stadio “Parra” di San Frediano dove i ragazzi delle due squadre si uniranno in un evento che sancirà la Pace dopo i brutti episodi accaduti nella loro gara di campionato. Sbagliando si impara e si cresce! E il calcio deve essere solo un motivo per giocare, combattere sportivamente per il risultato e alla fine stringersi la mano ed abbracciarsi consapevoli di aver dato il massimo per raggiungere l’obiettivo.

All’evento saranno presenti anche i calciatori nerazzurri Pietro Beruatto e Simone Canestrelli, in rappresentanza della Prima squadra, a suggellare con un dono speciale questo bellissimo momento.