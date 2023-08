Pisa-Parma 1-2, all’Arena passano gli emiliani in extratime

Il Parma vince la terza partita di fila espugnando l’Arena Garibaldi per 2-1 e resta in testa a punteggio pieno. Dopo un palo di Partipilo al 5′ sblocca la partita al 14′ con il primo gol in campionato di Bonny servito dall’assist di Sohm al termine di una bella azione personale. Al 28′ il Pisa resta in dieci quando Volpi estrae il rosso a Leverbe per fallo da ultimo uomo su Bonny dopo consulto al Var. Inizialmente l’arbitro aveva optato per il cartellino giallo. Nella ripresa si ristabilisce la parità numerica quando Volpi estrae il secondo giallo a Coulibaly per un fallo su D’Alessandro a centrocampo. Il Pisa pareggia su rigore con Valoti ma poi subisce la beffa di Colak in pieno recupero con un gol da vero bomber d’area.

PISA (4-2-3-1). Nicolas; Barbieri (82′ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (72′ Jureskin); Marin (72′ Tramoni), Veloso; Valoti, D’Alessandro (82′ Masucci), Arena (30′ Hermannsson); Mlakar. A disposizione. Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Seck, Moreo, Piccinini. Allenatore Aquilani

PARMA (4-2-3-1). Chichizola; Coulibaly, Circati, Del Prato, Zagaritis; Estevez, Bernabé (81′ Hernani); Partipilo (46′ Colak), Sohm (58′ Osorio), Mihaila (46′ Begic); Bonny (58′ Benedyczak). A disposizione. Turk, Corvi, Balogh, Ansaldi, Hainaut, Mohamed, Motti. Allenatore Pecchia

Arbitro. Manuel Volpi di Arezzo. Assistenti. Cortese-Catallo. 4° Ufficiale. Perri Var. Di Martino Avar. Longo

Reti. 14′ Bonny, 85′ Valoti (rigore), 94′ Colak

Note. Ammoniti Partipilo, Marin. Espulsi Leverbe al 27′ per fallo da ultimo uomo e Coulibaly al 57′ per doppia ammonizione. Recupero 3′ pt; 6′ st. Spettatori 8.192