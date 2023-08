Tutto su Sampdoria-Pisa, che vittoria per Aquilani!

Debutto vincente in serie BKT per il nuovo Pisa di Alberto Aquilani che vince 2-0 al Ferraris.

Nel primo tempo toscani subito davanti al 14′ quando Stankovic commette una clamorosa leggerezza sbagliando un servizio con i piedi in direzione di Verre che stava già correndo verso il centrocampo. Troppo semplice per Matteo Tramoni che mette dentro senza particolari problemi. Non c’è una vera reazione dei blucerchiati che faticano a trovare spazi giusti e così il Pisa affonda il colpo del 2-0 nella ripresa grazie alla magia di Arena che dal limite dell’area infila il pallone all’incrocio dei pali.

Pirlo cambia le carte in tavola e inserisce in attacco Borini e De Luca. Si sveglia la Samp con una maxi occasione quando Pedrola al 20′ serve proprio De Luca al centro dell’area ma il centravanti trova un Nicolas miracoloso, il portiere neutralizza alla grande anche la ribattuta ravvicinata di Verre. (legab.it)

SAMPDORIA-PISA 0-2

SAMPDORIA (4-3-3). Stankovic; Giordano (83′ Barreca), Murru, Ferrari (61′ Ghilardi), Stojanovic; Verre, Yepes (69′ Ricci), Askildsen (61′ Borini); Depaoli, La Gumina (61′ De Luca), Pedrola. A disposizione. Ravaglia, Panada, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Paoletti. Allenatore Pirlo

PISA (4-2-3-1). Nicolas; Hermannsson (72′ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (81′ Jureskin); Marin, Miguel Veloso; D’Alessandro (72′ L. Tramoni), Arena, M. Tramoni (81′ Piccinini); Moreo (53′ Valoti). A disposizione. Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Masucci, Seck, Barbieri. Allenatore Aquilani

Arbitro. Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti Cipriani-Fontani. 4° Ufficiale Marotta. Var Abisso. Avar Gariglio.

Reti. 14′ Tramoni M., 59′ Arena

Note. Ammoniti Ferrari, Arena, Jureskin, Calabresi. Recupero 3′ pt; 10′ st.