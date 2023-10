Alberto Aquilani: “Dobbiamo fare una grande partita”

Terza gara in sette giorni per il Pisa Sporting Club che domani (ore 14.00) affronterà all’Arena il Cosenza.

Allenamento mattutino all’Arena Garibaldi: il programma di lavoro si è sviluppato sul campo dopo la riunione tecnica con mister Alberto Aquilani con una serie di simulazioni di gioco a tutto campo e le tradizionali esercitazioni sui calci piazzati.

Questa mattina la squadra ha completato la preparazione in vista di una sfida che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Affrontiamo una squadra importante, che ha cambiato tanto nel modo di giocare e nell’organico. Una partita che per noi, come per loro, arriva al termine di una settimana intensa con poco tempo per prepararsi al meglio: però giochiamo davanti al nostro pubblico e questo deve rappresentare un punto di forza, sempre con la consapevolezza che se vogliamo vincere dobbiamo fare una grande partita. La condizione sta migliorando giorno dopo giorno e in questa settimana abbiamo avuto più possibilità di gestire i calciatori rispetto al precedente trittico di gare: anche Lisandru Tramoni e Valoti stanno meglio e vedo tanti ragazzi motivati che mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte. E questo è un bene”.